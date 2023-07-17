شكرا لقرائتكم خبر عن العروض الجديدة تحسم مصير البدري بعد عودته من فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مصطفى البدري، لاعب الأهلي والمعار على نادي فيوتشر، إلى القلعة الحمراء خلال الأيام القادمة، لتحديد موقفه من العودة لصفوف الفريق الأحمر أو تجديد إعارته لأى من الأندية الراغبة فى الحصول على خدماته.

ومن المقرر أن يحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقفه من عودة مصطفى البدري أو تسويقه في الميركاتو الصيفي الحالي، وإن كان الأقرب هو خروج اللاعب للإعارة مجددا ، في ظل وجود تكدس في مركز الجناح.

ويوجد أكثر من نادي مهتم بالتعاقد مع مصطفى البدري مثل زد وسيراميكا وسموحة ، بخلاف رغبة فيوتشر في تجديد إعارته من الأهلي.

وانضم مصطفى البدري للأهلي قبل موسمين وتم إعارته إلى سموحة في بداية الموسم قبل الماضي، وانتهت إعارته بانتهاء مباريات فريقه في النسخة الحالية من الدوري الممتاز.