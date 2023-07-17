شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون أكينولا ينتظر حسم مصيره فى الزمالك بعد تصريحات أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حسم مصيره من البقاء أو الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، بعدما أعلن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى عدم الحاجة لخدماته.

ومن المنتظر أن يحسم الزمالك مصير سامسون خلال الساعات المقبلة، ويبحث النادى عن عرض مناسب للاعب للانتقال لأحد أندية الدورى المصرى، أو عودته إلى بلاده.

أكينولا صاحب الـ22 عامًا ولد فى مدينة لاجوس النيجيرية ويحمل الجنسية البنينية، وتبلغ قيمته التسويقية على موقع ترانسفير ماركت 250 ألف يورو.

بدأ أكينولا مسيرته فى ليون 36 النيجيري، ثم لعب معارًا لـ دنايسكا السلوفاكي، وسجل اللاعب مع نادي دنايسكا السلوفاكي 5 أهداف فى 21 مباراة خاضها مع الفريق.