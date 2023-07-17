شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفاوض طارق العشري لخلافة حلمى طولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي سيراميكا فى مفاوضات متقدمة مع طارق العشري المدير الفني السابق لفريق فاركو من أجل قيادة الفريق بعد رحيل حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق.

وأعلن حلمي طولان، المدير الفني لسيراميكا، الرحيل عن تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الجارى، مؤكدا أنه قرار نهائى.

وقال حلمى طولان، خلال تصريحات إعلامية، "سيراميكا اتفق معي على الرحيل، والإدارة أبلغتني بانتهاء التعاقد، والحمد لله تحقق المطلوب في المهمة التى توليتها ووصلت بالفريق لبر الأمان فى النهاية".

ومن المقرر أن يلاقى سيراميكا نظيره المصرى البورسعيدى فى نهائى بطولة كأس رابطة الاندية المصرية المحترفة يوم السبت الموافق 22 يوليو الجاري في الساعة الثامنة والنصف مساءً على ستاد الجيش ببرج العرب.