شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفعل بند الشراء فى عقد كريم حلاوة واللاعب يوقع 3 سنوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش فى تفعيل بند الشراء فى عقد مع كريم حلاوة لاعب مصر المقاصة بعد انتهاء الإعارة، ووقع اللاعب العقد فى حضور اللواء أيمن المصرى المشرف العام علي الكرة بالطلائع، واللواء عبد الجليل أمام مدير الكرة بالفريق، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وأحمد وجدي وأحمد سمير وكيلا أعمال اللاعب.

ولعب كريم حلاوة في صفوف الطلائع هذا الموسم معاراً من مصر المقاصة، وأوصى عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع باستمرار اللاعب والحصول على خدماته بشكل نهائي وهو مانجحت فيه إدارة الطلائع بعد تفعيل بند الشراء الموضوع في عقد اللاعب الذي وقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم

وسلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، مسئولى ناديه التقرير الفنى الخاص بنهاية الموسم، والذى حدد خلاله قائمة الراحلين والصفقات الجديدة المطلوب التعاقد معها، وكذلك موقف اللاعبين المعارين الذين وصل عددهم بالفريق لـ17 لاعبا.

ومنح عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه راحة لمدة 10 أيام عقب نهاية مباراتهم الأخيرة فى مسابقة الدوري المصري أمام بيراميدز.

ومن المقرر أن يستغل بسيونى فترة الراحة لمتابعة ملف الصفقات الجديدة والراحلين، وكذلك ملف اللاعبين المعارين، استعداداً لتقديم أداء مختلف بالموسم الجديد.

ويناقش مسئولو الطلائع فكرة إقامة معسكر داخلى في أحد المدن الساحلية لإقامة فترة الاعداد استعداداً لانطلاق مباريات الدوري الجديد.

ونجح عبد الحميد بسيونى فى إنقاذ الطلائع من مغبة الهبوط بعدما بدأ رحلته مع الفريق بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً ثم حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد قبل أن يخسر من بيراميدز برباعية مقابل هدفين.

وأنهى الطلائع مسابقة الدوري محتلا المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 45.