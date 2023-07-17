شكرا لقرائتكم خبر عن تنس الطاولة يعسكر في صالة الاتحاد استعدادا للألمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعسكر منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات في صالة الاتحاد بإستاد القاهرة في إطار الاستعداد للبطولات المؤهلة لأولمبياد باريس.

احتل منتخب تنس الطاولة المركز الأول فى ترتيب منتخبات البطولة الأفريقية التي أقيمت بالمغرب على مستوى الناشئين، بعدما حقق اللاعبون 22 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 7 ذهبيات، و7 فضيات، بالإضافة إلى 8 ميداليات برونزية.

وتقدمت مصر على تونس التي جاءت فى الوصافة برصيد 11 ميدالية، منها 4 ذهبيات وفضية و 6 برونزيات ، والجزائر فى المركز الثالث برصيد 12 ميدالية منها ذهبيتان، وفضيتان و8 برونزيات.

يذكر أن هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة احتلت المركز الـ 32 فى التصنيف العالمى للسيدات.

ونجحت هنا جودة فى التقدم مئات المراكز حيث كان تصنيفها فى عام 2021 فى المركز الـ342 وبذلك وصلت هنا إلى أفضل تصنيف حتى الان ، وتخوض هنا جودة تدريباتها باصرار لتحقيق حلمها فى الوصول إلى ميدالية اوليمبية.