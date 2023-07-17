شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يفاوض صانع ألعاب الأهلي الصاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى نادي بلدية المحلة اهتماما بالتعاقد مع أحمد جمال لاعب الأهلي الشاب الذي يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب ، من أجل تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مقرب من أحمد جمال أن بلدية المحلة عرض الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرا إلى أن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة قد تواصل مع أحمد جمال خلال الأيام الماضية من أجل معرفة رغبته بشأن الانتقال للفريق بدءا من الموسم المقبل

كما يهتم نادي الداخلية بالتعاقد مع اللاعب أيضا في الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبته في تدعيم صفوفه بعد نجاحه في البقاء بالدوري الممتاز.

كان أحمد جمال قد خاض تجربة احترافية خارج مصر وانضم إلى نادي عجمان الإماراتي لمدة 6 شهور ثم تلقى عرض من النادي الأهلي للتعاقد معه في الصيف الماضي.

وبدأ أحمد جمال مشواره الكروي مع نادي طلائع الجيش وقضى داخل جدرانه موسمين قبل أن ينتقل إلى الزمالك ليرحل بسبب تغير الجهاز الفني إلى نادي بيراميدز لمدة 6 شهور ثم رحل إلى المقاصة قبل أني يخرج للاحتراف في الإمارات ومن بعدها انضم للأهلي.