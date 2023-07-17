شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشيد بهذا اللاعب بعد نجاحه في اختبار "دكة بدلاء الاهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على الإشادة بأداء لاعبه محمد مجدى أفشة صانع العاب الفريق في المباريات الأخيرة.

ويري كولر أن أفشة نجح في اختبار دكة بدلاء الاهلى بعدما جلس بديلا في مباريات كثيرة ولكنه حينما سنحت له الفرصة وحصل على الفرصة تألق وأجاد وكان أفضل لاعبى الفريق لاسيما في المباريات الأخيرة أمام الزمالك والمقاولون العرب التي فاز بهما المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

وطالب كولر لاعبه أفشة بمواصلة التألق لإنهاء موسمه بأفضل صورة ممكنة استعداداً للموسم الجديد.

يواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، دون راحة، عقب انتهاء مباراته أمام المقاولون العرب فى الجولة الرابعة والثلاثين فى ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل التحضير لمباراته مع حرس الحدود بعد غد الأربعاء، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر المسابقة.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على وضع خطة التحضير لموقعة حرس الحدود، ومشاهدة مقاطع فيديو للحدود فى مبارياته الأخيرة بمسابقة الدوري، من أجل الوقوف على طريقة لعبه واختيار خطة اللعب المناسبة لظروف المباراة، فى ظل بحثه تحقيق الفوز على الحرس وإنهاء الموسم الحالي بلا هزيمة.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.