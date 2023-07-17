شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة على ردار البنك الأهلى والصاعدين حديثًا للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، دائرة المرشحين للانتقال للعديد من أندية الدورى المصرى، لتدعيم صفوفها فى الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصبح عبد الله جمعة على ردار البنك الأهلي، وكذلك الثلاث أندية الصاعدة حديثًا للدورى الممتاز، وهو بلدية المحلة والجونة وفريق زد، خاصة وإن تلك الأندية تبحث عن لاعبين أصحاب الخبرات لتدعيم صفوفها.

ويرغب الزمالك فى الاستغناء عن عدد من اللاعبين فى الفريق الأول، وفقًا لرؤية الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو الذى قام بتسليم الإدارة عدد من الأسماء الذين يرحب برحيلهم فى الفترة المقبلة.

ويحسم الزمالك مصير عبد الله جمعة وفقًا للعروض التى سيتلقاها اللاعب فى الفترة الحالية، حيث يرغب مسئولى الزمالك فى تحقيق أكبر المكاسب المادية من اللاعبين الراحلين.