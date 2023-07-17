أزمة ثلاثي الدوري السعودي بعد بيان رابطة الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - تسبب بيان رابطة الأندية المحترفة في الدوري السعودي مباريات الدوري الأول للموسم الجديد، عن افتعال أزمة لمشجعي ومحبي بطولة روشن.

أزمة في الدوري السعودي بعد بيان رابطة الأندية المحترفة:

ومنذ إعلان رابطة الأندية المحترفة، عن جدول مباريات الدور الأول من دوري روشن السعودي لموسم 2023 / 2024، تسببت في تحويل اهتمامات الجماهير بصفة عامة من الاستمتاع بنجوم وأساطير عالمية تمثل كرة القدم بالأندية السعودية إلى مسألة عند نظرًا لعدم تكافؤ الفرص فيما بينهم بمواجهات الموسم المقبل من البطولة.

اعتراض الهلال السعودي..

سجل الهلال السعودي اعتراضًا على خوض مواجهات الفريق على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وطلب استثناء المباريات الجماهيرية على ملعب الملك فهد في الرياض.

اعتراض الاتحاد السعودي..

كما اعترض اتحاد جدة، على لعب الفريق جميع لقاءاته أمام المنافسين على ملعب "الجوهرة المشعة" في الدور الأول مطالبًا بالتغيير نظرًا لتتويجه ببطولة دوري روشن السعودى.

اعتراض النصر السعودي..

وفي سياق متصل اعترض نادي النصر السعودي على مواعيد ومكان وترتيب المباريات في الموسم المقبل، لكن جماهير العالمي سرعان ما شنت رسائل للفريق بضرورة عدم التركيز على تلك المسألة مطالبة الوقوف على منصة التتويج.

أعلنت الرابطة عن 5 جولات فقط من عمر مسابقة الدوري السعودي، على أن يتم إعلان باقي أسابيع الدور الأول بعد صدور قرعة دور المجموعات في آسيا.

مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي

ويلعب فريق الأهلي العائد لـ الدوري السعودي للمحترفين من جديد مع نظيره الحزم، حيث كلاسيكو دوري يلو عن الموسم الماضي، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل، يوم الجمعة الموافق 11 من شهر أغسطس المقبل.

الدوري السعودي

ويلعب نادي الطائي أمام نظيره ضمك يوم السبت الموافق 12 من الشهر نفسه، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

على أن تكون ثالث المباريات بين فريقي الفيحاء ونادي الخليج، والمقرر لها يوم السبت 12 أغسطس الجاري، على ملعب المدينة المجمعه الرياضية.

ويشهد يوم الأحد 13 أغسطس مواجهتين في التوقيت نفسه بين أندية الفتح ضد التعاون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ونادي الوحدة ضد الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويشهد يوم الإثنين 14 أغسطس 4 مواجهات بين أندية الهلال ضد أبها، ولقاء نادي الاتحاد أمام الرائد، على أن يلعب النصر ضد الاتفاق والشباب أمام الأخدود.