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نادي بور فؤاد يدعم المصري قبل نهائي كأس الرابطة المصرية

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ياسر رشاد - القاهرة - دعمت إدارة بور فؤاد، فريق المصري البورسعيدي قبل نهائي كأس الرابطة للأندية المصرية في المباراة المرتقبة سيراميكا كليوباترا السبت المقبل على ستاد الجيش برج العرب.

نشر بورفؤادعلى موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك "  بيان لدعم الفريق البورسعيدي قائلا :"  نادي بور فؤاد يهدي جماهير المصري البورسعيدي 5 أتوبيسات لمؤازرة النادي المصري البورسعيدي الشقيق في مباراة نهائي كأس  الرابطة  أمام سيراميكا كليوباترا  بستاد الجيش برج العرب أملين في توقيق الله  وتحقيق البطولة  لاسعاد بورسعيد .

وخسر المصري البورسعيدي أخر مباراة لهم في بطولة الممتاز  أمام سموحة بهدف دون رد .

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة .

موعد مباراة المصري البورسعيدي و سيراميكا كليوباترا

تبدأ أحداث مباراة المصري البورسعدي و سيراميكا كليوباترا مساء السبت المقبل الموافق  22 من شهر يوليو القادم في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية ،و9.30 مساء بتوقيت الإمارات .

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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