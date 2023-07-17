الخليج 365 يكشف سر اختفاء إمام عاشور.. وموقف جنش من الزمالك (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - جويلي في ميت عقبة

الإثنين 17/يوليو/2023 - 07:46 م 7/17/2023 7:46:29 PM

تحدث الناقد الرياضي مصطفى جويلي في عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الرياضي المصري خلال المرحلة الراهنة، فيما يخص نادي الزمالك وأزمة إمام عاشور وانتقاله للنادي الأهلي.

وأوضح جويلي في برنامجه التلفزيوني "جويلي في ميت عقبة"، والذي يتم بثه عبر تلفزيون "الخليج 365"، موقف حارس فيوتشر الحالي والزمالك السابق محمود عبد الرحيم "جنش" من العودة للقلعة البيضاء، وحقيقة اختفاء إمام عاشور، بعدما لم يحضر جلستي التصوير الخاصة بانضمامه للأهلي خلال اليومين الماضيين.

كما تطرق للحديث عن تأجيل دعوى قضائية ضد مرتضي منصور، بعدما قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل جلسة محاكمة مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها، لجلسة 21 أغسطس للحكم.