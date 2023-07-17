خلف الحبتور يكشف في بيان رسمي حقيقة شراء نادي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور عن حقيقة شراء نادي الزمالك خلال الفترة الماضية بعد أنباء شراء رجل الأعمال القلعة البيضاء.

حقيقة شراء الحبتور لنادي الزمالك:

أصدر خلف أحمد الحبتور بيانًا صحفيًا على حسابه الرسمي "تويتر" يكشف فيه استحواذه على نادي الزمالك المصري قائلًا:" لاحظتُ في الآونة الأخيرة تداول أخبار في مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي عن تقدمي بطلب شراء نادي الزمالك المصري، ولاحظتُ أيضًا أن هذه الأخبار انتشرت بشكلٍ واسع جدًا، ويتم تحديثها وترويجها بشكل متصاعد ومستمر، الأمر الذي جعلني ملزمًا لتوضيح ذلك لجميع المهتمين".

أشار إلى:"بداية فإني أكن كل احترام وحب وتقدير لجمهورية مصر العربية، وحكومتها وجميع مؤسساتها، وشعبها الطيب، وأحب أيضًا الرياضة والرياضيين، ولست منحازًا أو متعصبًا لأي نادي دونًا عن الآخر، لكني لا أنوي شراء نادي الزمالك، ولم أتقدم بأي طلب من هذا النوع، بل ولا أنوي شراء أي نادي رياضي في أي مكان آخر في العالم، لأنه وبكل بساطة فإن كرة القدم ليست من أولوياتي ولا اهتماماتي، ولا أدعي أني خبير بخباياها ومتمكن من تطويرها، وأنا كرجل أعمال ومستثمر لا أفضل أبدًا الاستثمار إلا في المجالات التي أعشقها وأرغب بها، والتي أمتلك القدرة على تنميتها وتطويرها ورفع كفاءاتها".

أضاف:"شخصيًا أحب الرياضة، ومغرم بلعبة التنس الأرضي، وقمت بتنظيم ورعاية بطولات عالمية في هذه اللعبة التي مازلت أحرص على ممارستها، أما علاقتي بكرة القدم فهي علاقة سطحية جدًا، لذا فلا يوجد حاليًا ما يجعلني أفكر في دخول عالم الاستثمار في مجال كرة القدم، فهذا عالم له أهله ومستثمروه وخبراؤه الذين يفقهون فيه أكثر مني".

أتم الحبتور:"وفي الختام أحب أن أنوه أنه تربطني علاقة طيبة وجيدة بالمسؤولين في العديد من الأندية المصرية من بينها الزمالك والأهلي وبقية الأندية، وسأظل محافظًا على هذه العلاقة الطيبة دائمًا وأبدًا، وأشكر كل من تواصل واهتم ونشر هذا الخبر سواء بحسن نية أو من محبتهم وحسن ظنهم بي.. والله ولي التوفيق".

الزمالك وفاركو:

حسم التعادل الإيجابي بين الزمالك وفاركو بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ34 في بطولة الدوري المصري الممتاز.