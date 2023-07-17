النصر السعودي يختتم تدريباته الصباحية استعدادًا لمباراة سيلتا فيجو

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم فريق النصر السعودي تدريباته الصباحية خلال المعسكر الخارجي الذي يٌقام بالبرتغال إستعدادًا للموسم الجديد.

وظهر النجم الكراوتي مارسيلو بروزوفيتش الوافد الجديد لصفوف فريق العالمي تدريبات الفريق الصباحية

يخوض فريق النصر السعودي المباراة الثالثة الودية خلال المعسكر التي يٌقام في البرتغال أمام سيلتا فيجو .

تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة سيلتا فيجو

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبدالاله العمري - علي لاجامي - محمد قاسم - نواف البوشل.

خط الوسط: بروزوفيتش - عبدالله الخيبري - أيمن يحيى.

الهجوم: سامي النجعي - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.

موعد مباراة النصر السعودي وسيلتا فيجو

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم الاثنين الموافق 17من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي و سيلتا فيجو

تذاع مباراة النصر السعودي وسيلتا فيجو على قنوات ssc الرياضية السعودية الناقل الحصري للمباراة ، ويتولي تعليق على المباراة مشاري القرني ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة .