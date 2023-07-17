الوحدة السعودي ينافس الزمالك على ضم بن شرقي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الإثنين دخول إدارة نادي الوحدة السعودي في مفاوضات مع النجم المغربي أشرف بنشرقي.

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وأشارت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الوحدة تسعي للوصول إلى اتفاق مالي مع بن شرقي والذي رحب بشكل مبدئي للإنضمام لصفوف الفريق السعودي.

وكان بن شرقي سبق له خوض تجربة في الدوري السعودي مع الهلال وذلك قبل انضمامه لصفوف الزمالك المصري.

لعب أشرف بن شرقي 109 مواجهات مع الزمالك بمختلف المسابقات، وأسهم خلالها في 69 هدفًا بتسجيله 41 هدفًا وصناعته 28 آخرين في إجمالي موسمين.



الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل أشرف بن شرقي

رحل المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف فريق الجزيرة الإماراتي، بعد إعلان الأخير فسخ عقده بالتراضي.



نشر نادي الجزيرة الإماراتي عبر الحساب الرسمي على تويتر صورة لأشرف بن شرقي وعلق: "شكرًا بن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبوظبي، وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم".