أحمد الأحمر يرد على بيان لافيينا

ياسر رشاد - القاهرة - ابدي أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر اندهاشه من بيان نظيره لافيينا باللجوء للاتحاد الدولي فيفا وتقديم شكوى ضد اتحاد الكرة المصري في حالة المساس بدوري المحترفين.

تصريحات احمد الاحمر بعد بيان لافيينا

وقال احمد الأحمر:"اتمنى من كل قلبي أن يتوجه نادي لافيينا للفيفا وينفذ ما صدر في بيانه بالشكوى للفيفا ويذكر في شكواه أن اتحاد كرة القدم تجاهل الجمعية العمومية ورفض إقامة جمعية عمومية غير عادية وننتظر وقتها رد الفيفا ايه وكده كده الملف ها يروح الفيفا بالكامل".

بيان نادى لافيينا

وتابع :"اتمنى من اتحاد الكرة ان يقتضي بالسيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث انه حريص على الحوار المجتمعي والحوارات الوطنية والشبابية وان الدولة المصرية تدعو للحوار والديمقراطية وفي المقابل اتحاد الكرة يرفض الحوار مع أعضاء الجمعية العمومية وتساءل من يحاسب اتحاد الكرة ومن يراقبه ؟".

وكان مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي اعلن رفضه التام لمحاولات بعض أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من أندية القسم الثاني لالغاء دورى المحترفين والتى نصت اللائحة المنظمة للبطولة فى بداية الموسم على تطبيقه ووافقت جميع الأندية عليه قبل انطلاق المسابقة

ويؤكد مجلس إدارة نادى لاڤيينا ان اى مساس بدورى المحترفين سيجبر النادى بالاتفاق مع الأندية المتضررة من الالغاء على عدة قرارات ستكون عواقبها كبيرة على كرة القدم المصرية أولها رفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة مطالبين فيها بالتعويض المادى بما يتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للاندية التى واجهت الكثير من التحديات حتى تصل لدورى المحترفين كذلك الضرر المادى والمعنوي الذى سيقع على الفرق التى وصلت للدورى املا فى تطوير الكرة المصرية بإقامة هذا الدورى القوى

كما يؤكد البيان أن اندية دورى المحترفين تتابع ما يحدث من اجتماعات مستمرة لبعض الأندية دون تدخل منها حتى الآن منتظرين رد اتحاد الكرة بعدها ستتخذ قراراً مصيريا فى حال إلغاء الدورى باللجوء للاتحاد الدولى الفيفا وتقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم لمخالفته شروط المسابقة وهو ما سيكون له عواقب وخيمة لا نتمناها على مسيرة الكرة المصرية