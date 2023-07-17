محمد عفيفي يدعم طائرة سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي سموحة عبر حسابة الرسمى، عن تدعيم فريق الطائرة بالتعاقد مع محمد محمود إبراهيم الدسوقي عفيفي قادمًا من صفوف الزمالك خلال فترة الميركاتو الصيفي.

نشر سموحة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيان يكشف فيها تفاصيل الصفقة قائلا:" انضمام اللاعب "محمد محمود إبراهيم الدسوقي عفيفي" لفريق كرة الطائرة لمدة موسمين، وذلك في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي الزمالك".

سموحة

ترغب إدارة سموحة برئاسة فرج عامر خلال الفترة الحالية تدعيم صفوفها بالتعاقد مع لاعبين وفقًا لطلبات مدرب الفريق أشرف رشاد .

تعاقد مسؤولو الفريق السكندري مع اللاعب خالد الفيومى، قادما من الاتحاد السكندرى فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشف نادى سموحة خلال الفترة الماضية ، التعاقد مع أشرف رشاد لتولى الإدارة الفنية لفريق الكرة الطائرة للفريق السكندري خلال الموسم الجديد 2023 / 2024 بعد الإتفاق على كافة بنود التعاقد.

كان أشرف رشاد يمتلك مسيرة قوية فى التدريب آخرها التتويج الموسم الماضى مع الزمالك بالدورى وكأس مصر فى موسم قوى قبل أن يرحل عن الفريق فى بداية الموسم.

يرغب فريق سموحة فى تحقيق إنجاز على الصعيد المحلى فى الموسم الجديد فى ظل نظام البلاي أوف الذى أشعل مسابقة اللعبة و منح الفرصة للجميع للمنافسة على الألقاب.

حصد سموحة على المركز الرابع فى الدورى الممتاز الموسم المنقضى بالخسارة من طلائع الجيش فى البلاى أوف بالخسارة فى المواجهتين بنتيجة 3 /2.