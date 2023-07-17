شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يطلب ضم مصطفى العش من غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي المصري البورسعيدي فى مفاوضات مع نظرائهم فى نادي غزل المحلة لضم مصطفي العش مدافع فريق المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وظهر مصطفي العش بمستوى جيد فى قلب دفاع فريق غزل المحلة، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن فريق المحلة تمسك باستمراره.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة خصم 50% من عقود اللاعبين بعد هبوط الفريق رسميا للقسم الثاني ابتداء من الموسم المقبل، وفقا للائحة التي اعتمدتها شركة الكرة من بداية الموسم.

وخسر فريق غزل المحلة من نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في الجولة الاخيرة ببطولة الدوري ليهبط رسميا الي القسم الثاني.