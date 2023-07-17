شكرا لقرائتكم خبر عن هداف الدورى المصرى .. مابولولو فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الأنجولى كريستوفاو مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز برصيد 16 هدفا عقب إقامة مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر البطولة المحلية.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد مباريات الجولة 34 كالتالي:

1.الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد 16 هدفا.

2.أحمد سيد زيزو "الزمالك" برصيد 13 هدفا

3.محمد حمدي زكي "أسوان" ولكل منهما 12 هدفا.

4. أحمد الشيخ "غزل المحلة " برصيد 11 هدفا.

5. محمد شريف "الأهلي" وأحمد أمين أوفا "إنبي" وفخري لاكاي بيراميدز ولكل منهم عشرة أهداف.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 81 نقطة بعد الفوز على المقاولون العرب أمس الأحد، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 60 نقطة وفيوتشر في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.