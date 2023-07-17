شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يضم جريندو لاعب المصرى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح مسؤولو البنك الأهلى، في ضم محمد عبد اللطيف جريندو، لاعب المصري البورسعيدي، في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقد اللاعب مع الفريق البورسعيدي بنهاية الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يعلن نادي البنك الأهلي ضم جاريندو بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأنهى فريق البنك الأهلى بطولة الدوري، في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.