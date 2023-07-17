شكرا لقرائتكم خبر عن زد يُنهى صفقة شادى حسين وعلى لطفى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادي زد لاتفاق يقضي بالحصول على خدمات الثنائي علي لطفي وشادي حسين ثنائي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، في ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة خلال الموسم المقبل.

وكشف مصدر أن الاتفاق تم بين الناديين على انتقال اللاعبين إلى نادي زد، بحيث ينضم علي لطفي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في المقابل ينضم شادي حسين على سبيل البيع النهائي، وفقا للمفاوضات التي جرت بين الناديين.

وأكد المصدر أن الاتفاق تم مع لطفي وشادي على التفاصيل المالية الخاصة بعقدهما الجديد مع زد، ويتبقى فقط الإعلان عن الصفقة من قبل نادي زد خلال الساعات القادمة.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.

وكان فريق زد يلعب مبارياته في دوري الدرجة الثانية على استاد القاهرة واستقر على استمرار لعب مبارياته على نفس الملعب في ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة.