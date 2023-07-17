«إمام عاشور وصفقة هزت مصر» .. 3 أشهر للتعافي من الإصابة وتأجيل تقديمه للجماهير

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن سبب تأجيل تقديم إمام عاشور إلى وسائل الإعلام، كأولى صفقات النادي في الميركاتو الصيفي 2023.

وقال إن إمام عاشور وقع على عقود انضمامه إلى القلعة الحمراء بشكل رسمي، خلال الأيام الماضية، بعد موافقة نادي ميتلاند الدنماركي.

وأضاف في تصريحات صحفية ، أن الأهلي اتفق أيضًا مع نادي ميتلاند الدنماركي على التفاصيل المالية والتعاقدية كافة، الخاصة باللاعب إذ دفع الأحمر مقابل مادي 3 ملايين و200 ألف دولار للاستغناء عن اللاعب.

وعن سبب تأجيل تقديم إمام عاشور إلى وسائل الإعلام، رغم الاتفاق وتوقيع اللاعب، أوضح المصدر: «اللاعب لم ينته حتى الآن من تصوير الفيديو الخاص بوسائل الإعلام، ومن المقرر أن يصور في الساعات القليلة المقبلة، فضلا عن خضوعه لفحوصات طبية شاملة في الوقت الراهن، من أجل الكشف عن تفاصيل إصابته في العضلة الخلفية».

أمامه 3 أشهر لحين التعافي

كشف الإعلامي أحمد شوبير مقدم البرامج الرياضية، مفاجأة بشأن إمام عاشور اللاعب المنتقل حديثاً إلى صفوف النادي الأهلي قادماً من ميتلاند الدنماركي.

وأضاف شوبير في تصريحاته عبر إذاعة “أون تايم سبورت” أن إصابة إمام عاشور في العضلة الخلفية ليست مزمنة، ولكن يجب التعامل معها بشكل حذر وخاص، حتى لا يتعرض اللاعب لانتكاسة بعد المشاركة.

وأشار مقدم البرامج الرياضية إلى أن اللاعب أمامه 3 أشهر لحين التعافي الكامل من إصابته في قطع وتر بالعضلة الخلفية، وذلك منذ أن تعرض لها في أبريل الماضي.

وشدد على أن اللاعب إذا قام بعدم التأهيل الجيد سوف يتعرض لأمور لا يحمد عقباها، وذلك وفقاً لما أكد له الطبيب المعالج بنفسه، مشيراً إلى أنه من الوارد أن يشارك مع النادي الأهلي بعد التأهيل ويظهر بشكل عادي في الموسم الجديد.