شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنهى بطولة العالم لشباب الخماسى الحديث متصدرة لجدول الترتيب بـ7 ميداليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخبنا الوطني لشباب الخماسي الحديث بطولة العالم تحت 17 سنة، والتي استضافتها الإسكندرية، متصدرا لجدول الترتيب العام برصيد سبع ميداليات متنوعة بواقع أربع ذهبيات، وفضيتين وبرونزية واحدة.

وحل المنتخب الألماني في المركز الثاني برصيد 4 ميداليات بواقع ذهبية واحدة وثلاث فضيات، فيما جاء المنتخب البريطاني في المركز الثالث بميداليتين، إحداهما ذهبية والأخرى برونزية، والمنتخب الفرنسي في المركز الرابع بذهبية واحدة، وجاء منتخب بولندا في المركز الخامس برصيد ميداليتين إحداهما فضية والأخرى برونزية، وأوكرانيا سادسا بفضية واحدة، وإيطاليا والمجر في المركزين السابع والثامن على الترتيب برصيد ميداليتين برونزيات لكل منهما.

وجاءت ميداليات مصر الذهبية لكل من: الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في تتابع الشباب، وفريدة خليل في فردي الشابات، وفريق الشباب المكون من طارق تامر صادق ومحمد حاتم حسن وأسامة مدحت ذكي وفريق الشابات المكون من فريدة خليل وجنة الجندي وسارة محمد.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق الزوجي سارة محمد وفريدة خليل في تتابع الشابات وفضية التتابع المختلط بفريق مكون من فريدة خليل وعمر عامر.

وحصد الميدالية البرونزية طارق تامر صادق في فردي الشباب.

وأقيمت البطولة بمشاركة 210 لاعبين يمثلون 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا .

وشهدت البطولة لأول مرة تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث، وهو النظام الذي سيتم تطبيقه بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024، والذي يحتوى على مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير الفروسية من أجل استمرار اللعبة في البرنامج الأولمبي.