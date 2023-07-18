شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 17 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها إشادة كولر، المدير الفني للأهلي، بمستوى مجدي أفشة في التدريبات والمباريات الأخيرة.

الطلائع يفعل بند الشراء فى عقد كريم حلاوة واللاعب يوقع 3 سنوات.. صور

نجح نادى طلائع الجيش فى تفعيل بند الشراء فى عقد مع كريم حلاوة لاعب مصر المقاصة بعد انتهاء الإعارة، ووقع اللاعب العقد فى حضور اللواء أيمن المصرى المشرف العام علي الكرة بالطلائع، واللواء عبد الجليل أمام مدير الكرة بالفريق، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وأحمد وجدي وأحمد سمير وكيلا أعمال اللاعب.

سيراميكا يفاوض طارق العشري لخلافة حلمى طولان

دخل مسئولو نادي سيراميكا فى مفاوضات متقدمة مع طارق العشري المدير الفني السابق لفريق فاركو من أجل قيادة الفريق بعد رحيل حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق.

وأعلن حلمي طولان، المدير الفني لسيراميكا، الرحيل عن تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الجارى، مؤكدا أنه قرار نهائى.

عبد الله جمعة على رادار البنك الأهلى والصاعدين حديثًا للدورى الممتاز

دخل عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، دائرة المرشحين للانتقال للعديد من أندية الدورى المصرى، لتدعيم صفوفها فى الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصبح عبد الله جمعة على رادار البنك الأهلي، وكذلك الثلاث أندية الصاعدة حديثًا للدورى الممتاز، وهو بلدية المحلة والجونة وفريق زد، خاصة وإن تلك الأندية تبحث عن لاعبين أصحاب الخبرات لتدعيم صفوفها.

البرازيلية ناتاليا بطلة التاك بول تزور الأهرامات بعد المشاركة فى مهرجان العلمين

حرصت البرازيلية ناتاليا بطلة العالم فى التاك بول، على زيارة الأهرامات بعد المشاركة فى النشاط الترفيهي الرياضى فى إنطلاق مهرجان العلمين .

وحرصت ناتاليا على نشر صورها فى أهرامات الجيزة عبر صفحتها على انستجرام لمشاركة متابعيها .

كولر يشيد بهذا اللاعب بعد نجاحه في اختبار "دكة بدلاء الاهلى"

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على الإشادة بأداء لاعبه محمد مجدى أفشة صانع العاب الفريق في المباريات الأخيرة.

ويري كولر أن أفشة نجح في اختبار دكة بدلاء الاهلى بعدما جلس بديلا في مباريات كثيرة ولكنه حينما سنحت له الفرصة وحصل على الفرصة تألق وأجاد وكان أفضل لاعبى الفريق لاسيما في المباريات الأخيرة أمام الزمالك والمقاولون العرب التي فاز بهما المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

بلدية المحلة يفاوض صانع ألعاب الأهلي الصاعد

أبدى نادي بلدية المحلة اهتماما بالتعاقد مع أحمد جمال لاعب الأهلي الشاب الذي يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب ، من أجل تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مقرب من أحمد جمال أن بلدية المحلة عرض الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرا إلى أن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة قد تواصل مع أحمد جمال خلال الأيام الماضية من أجل معرفة رغبته بشأن الانتقال للفريق بدءا من الموسم المقبل

تنس الطاولة يعسكر في صالة الاتحاد استعدادا للألمبياد

يعسكر منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات في صالة الاتحاد بإستاد القاهرة في إطار الاستعداد للبطولات المؤهلة لأولمبياد باريس.

احتل منتخب تنس الطاولة المركز الأول فى ترتيب منتخبات البطولة الأفريقية التي أقيمت بالمغرب على مستوى الناشئين، بعدما حقق اللاعبون 22 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 7 ذهبيات، و7 فضيات، بالإضافة إلى 8 ميداليات برونزية.

سامسون أكينولا ينتظر حسم مصيره فى الزمالك بعد تصريحات أوسوريو

ينتظر البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حسم مصيره من البقاء أو الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، بعدما أعلن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى عدم الحاجة لخدماته.

ومن المنتظر أن يحسم الزمالك مصير سامسون خلال الساعات المقبلة، ويبحث النادى عن عرض مناسب للاعب للانتقال لأحد أندية الدورى المصرى، أو عودته إلى بلاده.

اتحاد الكرة ينظم غدًا مراسم تخرج مدربي الدبلومة الأفريقية A

ينظم اتحاد الكرة فى الواحدة ظهر غد، الثلاثاء، مراسم تخرج مدربي الدبلومة الأفريقية للرخصة A والتى بدأت فى الفترة من 12 مارس حتى 12 يونيو الماضيين بعدد 280 ساعة.

وأكد الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، أن حفل التخرج سيشهد تسليم شهادات الحضور والمشاركة الصادرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

المصري البورسعيدي يطلب ضم مصطفي العش من غزل المحلة

دخل مسئولو نادي المصري البورسعيدي فى مفاوضات مع نظرائهم فى نادي غزل المحلة لضم مصطفي العش مدافع فريق المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وظهر مصطفي العش بمستوى جيد فى قلب دفاع فريق غزل المحلة، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن فريق المحلة تمسك باستمراره.

كولر يستقر على إراحة الشناوى والدفع بـ على لطفى وشوبير لحماية عرين الأهلى

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على منح حارسه محمد الشناوى حارس مرمى الفريق راحة استعداداً للموسم الجديد، بعدما تعرض الحارس للإصابة فى مباراة المقاولون العرب بالدوري، والتي فاز بها المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف وحل على لطفى بديلا له.

العروض الجديدة تحسم مصير البدري بعد عودته من فيوتشر

يعود مصطفى البدري، لاعب الأهلي والمعار على نادي فيوتشر، إلى القلعة الحمراء خلال الأيام القادمة، لتحديد موقفه من العودة لصفوف الفريق الأحمر أو تجديد إعارته لأى من الأندية الراغبة فى الحصول على خدماته.

الطلائع يتعاقد مع أحمد متعب لمدة 3 سنوات بعد انتهاء الإعارة.. صور

نجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع أحمد متعب لاعب الشرقية للدخان لمدة ثلاثة مواسم بعد انتهاء الإعارة، ووقع اللاعب على العقد في حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام علي الكرة بالطلائع، واللواء عبد الجليل أمام مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين.

البنك الأهلي يضم حارس المقاولون العرب فى صفقة انتقال حر

نجح مسئولو البنك الأهلى فى ضم حسن شاهين حارس مرمي المقاولون العرب، فى صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقد اللاعب مع ذئاب الجبل بنهاية الموسم الحالي. ومن المنتظر أن يعلن نادي البنك الأهلي ضم حارس مرمى المقاولون بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

تفاصيل اجتماع لجنة الإسماعيلى مع حمزة الجمل

عقدت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة إسماعيل حفنى وعضوية محمد إسماعيل، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع الجهاز الفنى للدراويش بحضور حمزة الجمل وأحمد قناوى ومحمد حمص، لمناقشة التقرير الفنى الخاص بالفريق بعد نهاية الموسم.

الداخلية يطلب تأجيل مباراة الأهلي فى كأس مصر لعدم وجود لاعبين

أرسل مسئولو نادي الداخلية خطاباً إلى اتحاد الكرة لطلب تأجيل مباراة الفريق أمام النادي الأهلي فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها 30 من الشهر الجاري.

من جانبه قال اللواء عثمان الدسوقي، المشرف العام على فريق الداخلية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن النادي طلب تأجيل مباراة الأهلي لعدم وجود لاعبين فى الفريق، حيث لا يوجد سوى 8 لاعبين فقط، وباقي اللاعبين انتهت عقودهم، بالإضافة إلى انتهاء إعارة اللاعبين المعارين بنهاية الدوري وعودتهم لأنديتهم مرة أخرى.

سموحة يعلن التعاقد مع المغربى عبد اللطيف بن قسو لتدعيم صفوفه

أعلن نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، التعاقد مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو" ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد. ونشر الحساب الرسمي لنادى سموحة عبر "فيس بوك" صورا للاعب مع مجلس سموحة، معلقا عليها: "تعاقد نادي سموحة مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو" ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.. مرحبًا بك فى الموج الأرزق".

الاتحاد السكندرى يوجه الشكر للصربى زوران مانولوفيتش بناءً على رغبته

اجتمع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اليوم، مع الصربى زوران المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بحضور محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة ووكيل المدير الفنى، وتم استعراض كافة الموضوعات الخاصة بشئون فريق الكرة، واستمع رئيس النادى جيداً لوجهة نظر "زوران" ورؤيته الفنية والتى أوضح تفاصيلها منذ بداية مسيرته مع الفريق هذا الموسم.

هل أنهى الأهلي ملف تمديد عقد مارسيل كولر؟

يستعد مسئولو النادى الأهلى لإعلان تمديد تعاقد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة موسماً آخر، بخلاف الموسم المتبقى فى عقده مع الفريق

4 لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الجولة الـ34 فى الدورى

أعلن رابطة الأندية المحترفة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بعد انتهاء مباريات الأسبوع.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية عبر "فيس بوك"، "ياو أنور سجل هاتريك وساهم فى الهدف الرابع، طاهر محمد طاهر سجل هدفين وقدم مباراة ممتازة، محمود صابر سجل هدفًا وصنع آخر ليقود فريقه للفوز، سيف تيرى سجل هدفين ليقود فريقه للتعادل.. مين هو لاعب الجولة 34".