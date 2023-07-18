شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 17 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها مشاركة مروان عطية، لاعب الأهلي، في مران اليوم بعد أن غاب منذ عدة أيام بسبب وفاة والده.

مروان عطية ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية

انتظم مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، على هامش الاستعداد لمواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري. وعاد مروان عطية للمشاركة في التدريبات، بعد أن غاب عنها منذ عدة أيام بسبب وفاة والده قبل ساعات من مباراة الفريق أمام الزمالك.

عبد الله جمعة على ردار البنك الأهلى والصاعدين حديثًا للدورى الممتاز

دخل عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، دائرة المرشحين للانتقال للعديد من أندية الدورى المصرى، لتدعيم صفوفها فى الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصبح عبد الله جمعة على ردار البنك الأهلي، وكذلك الثلاث أندية الصاعدة حديثًا للدورى الممتاز، وهو بلدية المحلة والجونة وفريق زد، خاصة وإن تلك الأندية تبحث عن لاعبين أصحاب الخبرات لتدعيم صفوفها.

البرازيلية ناتاليا بطلة التاك بول تزور الأهرامات بعد المشاركة فى مهرجان العلمين

حرصت البرازيلية ناتاليا بطلة العالم فى التاك بول، على زيارة الأهرامات بعد المشاركة فى النشاط الترفيهي الرياضى فى إنطلاق مهرجان العلمين .

وحرصت ناتاليا على نشر صورها فى أهرامات الجيزة عبر صفحتها على انستجرام لمشاركة متابعيها .

كولر يشيد بهذا اللاعب بعد نجاحه في اختبار "دكة بدلاء الاهلى"

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على الإشادة بأداء لاعبه محمد مجدى أفشة صانع العاب الفريق في المباريات الأخيرة.

ويري كولر أن أفشة نجح في اختبار دكة بدلاء الاهلى بعدما جلس بديلا في مباريات كثيرة ولكنه حينما سنحت له الفرصة وحصل على الفرصة تألق وأجاد وكان أفضل لاعبى الفريق لاسيما في المباريات الأخيرة أمام الزمالك والمقاولون العرب التي فاز بهما المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

بلدية المحلة يفاوض صانع ألعاب الأهلي الصاعد

أبدى نادي بلدية المحلة اهتماما بالتعاقد مع أحمد جمال لاعب الأهلي الشاب الذي يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب ، من أجل تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مقرب من أحمد جمال أن بلدية المحلة عرض الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرا إلى أن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة قد تواصل مع أحمد جمال خلال الأيام الماضية من أجل معرفة رغبته بشأن الانتقال للفريق بدءا من الموسم المقبل

تنس الطاولة يعسكر في صالة الاتحاد استعدادا للألمبياد

يعسكر منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات في صالة الاتحاد بإستاد القاهرة في إطار الاستعداد للبطولات المؤهلة لأولمبياد باريس.

احتل منتخب تنس الطاولة المركز الأول فى ترتيب منتخبات البطولة الأفريقية التي أقيمت بالمغرب على مستوى الناشئين، بعدما حقق اللاعبون 22 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 7 ذهبيات، و7 فضيات، بالإضافة إلى 8 ميداليات برونزية.

الطلائع يفعل بند الشراء فى عقد كريم حلاوة واللاعب يوقع 3 سنوات.. صور

نجح نادى طلائع الجيش فى تفعيل بند الشراء فى عقد مع كريم حلاوة لاعب مصر المقاصة بعد انتهاء الإعارة، ووقع اللاعب العقد فى حضور اللواء أيمن المصرى المشرف العام علي الكرة بالطلائع، واللواء عبد الجليل أمام مدير الكرة بالفريق، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وأحمد وجدي وأحمد سمير وكيلا أعمال اللاعب.