شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 17/ 7/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 17/ 7/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: أوسوريو يرفض عروض الرحيل ويتمسك بالبقاء فى قيادة الزمالك، سامسون أكينولا ينتظر حسم مصيره فى الزمالك بعد تصريحات أوسوريو.

أوسوريو يرفض عروض الرحيل ويتمسك بالبقاء فى قيادة الزمالك

رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مناقشة عروض الرحيل عن القلعة البيضاء، بعد دخوله دائرة اهتمام عدة أندية خارجية، وتمسك الكولومبي بالبقاء مع الفريق الأبيض.

أوسوريو يطلب تدعيم 3 مراكز فى الزمالك خلال ميركاتو الصيف.. تعرف عليها

طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، تدعيم 3 مراكز فقط فى الفريق خلال الميركاتو الصيفي المرتقب، استعدادا للموسم الجديد.

الزمالك يطالب محمد عواد بحسم مصيره مع الفريق قبل الموسم الجديد

طالب الجهاز الفني لنادي الزمالك ، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، محمد عواد حارس مرمى الفريق بحسم مصيره، سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

أحمد أيمن منصور يعود للزمالك لتلبية طلبات أوسوريو فى الدفاع

يعود الثنائى محمود علاء وأحمد أيمن منصور، لاعبا الزمالك المعارين للاتحاد السكندري وطلائع الجيش، لتدعيم دفاع الفارس الأبيض في البطولة العربية، التي سيشارك فيها الزمالك، ويبدأ مشواره بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة النصر 3 أغسطس.

محمد عواد يفتح باب عودة جنش للزمالك

دخل محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق فيوتشر، دائرة المرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الزمالك، حال رحيل محمد عواد عن القلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفي الجارى، خاصة أن عواد لم يشارك بصفة أساسية الفترة الأخيرة ويعتمد الفريق الأبيض على محمد صبحى في حراسة المرمى، فضلاً عن رغبة الزمالك في رحيل عواد بسبب راتبه الضخم الذى يحصل عليه.

منافس الزمالك.. النمساوي جلاسنر يرفض تدريب الشباب السعودي

كشفت تقارير صحفية أن أوليفر جلاسنر، المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت الألماني السابق، رفض عرضًا مغريًا من الشباب السعودي لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

إصابة نيمار بشد فى الخلفية والاختبار الطبى يحدد موقفه من البطولة العربية

كشف مصدر بنادى الزمالك، طبيعة الإصابة التى تعرض لها سيد عبد الله نيمار لاعب فريق الكرة الأول، خلال مواجهة فاركو أمس الأحد، وأدت لمغادرته الملعب فى الدقيقة 52 ودخل في حالة بكاء.

سامسون أكينولا ينتظر حسم مصيره فى الزمالك بعد تصريحات أوسوريو

ينتظر البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حسم مصيره من البقاء أو الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، بعدما أعلن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى عدم الحاجة لخدماته.

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