شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتفق مع أيمن الرمادى لخلافة حلمى طولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسؤولو نادي سيراميكا مع أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لفريق أسوان، من أجل قيادة الفريق بعد رحيل حلمي طولان، المدير الفني السابق للفريق، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن حلمي طولان، المدير الفني لسيراميكا، الرحيل عن تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الجارى، مؤكدا أنه قرار نهائى.

وقال حلمى طولان، خلال تصريحات إعلامية: "سيراميكا اتفق معي على الرحيل، والإدارة أبلغتني بانتهاء التعاقد، والحمد لله تحقق المطلوب في المهمة التى توليتها ووصلت بالفريق لبر الأمان فى النهاية".

ومن المقرر أن يلاقى سيراميكا نظيره المصرى البورسعيدى فى نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم السبت الموافق 22 يوليو الجاري في الساعة الثامنة والنصف مساءً على استاد الجيش ببرج العرب.