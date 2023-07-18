شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخاطب وزير الداخلية للموافقة على السعة الكاملة فى مباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الأهلي وحرس الحدود، المقرر لها بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة لحضور مراسم تسليم درع الدوري.

وأكد النادي في خطابه، تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن، والمسئوليات التي تحملوها على مدار الموسم في كافة المنافسات المحلية والأفريقية.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري.