شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يطير إلى اليونان ويمنح لاعبى البنك الأهلى راحة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إلى بلاده لقضاء إجازته عقب نهاية الموسم الكروي للفريق، وضمان استمرار الفريق في دوري الأضواء للموسم المقبل.

وقر بابا فاسيليو قبل سفره، منح لاعبي فريق البنك الأهلي، راحة سلبية لمدة أسبوعين، على أن يعود الفريق إلى تدريبات خفيفة لمدة أسبوع قبل أن يبدأوا الإعداد للموسم المقبل.

وفازالبنك الأهلى على نظيره فيوتشر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.

واحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.