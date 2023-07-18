شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح باب القيد للموسم الجديد 27 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على فتح باب القيد للموسم الجديد يوم 27 يوليو الجارى، على أن يتم إخطار الأندية خلال الساعات المقبلة بشروط ولائحة القيد للموسم الجديد.

وكان هناك اتجاه داخل المجلس لتأجيل فتح باب القيد حتى أول أغسطس المقبل، إلا أن المجلس قرر بشكل رسمي فتح القيد 27 يوليو الجارى بشكل نهائي.

من ناحية أخرى، ينظم اتحاد الكرة فى الواحدة ظهر غد، الثلاثاء، مراسم تخرج مدربي الدبلومة الأفريقية للرخصة A والتى بدأت فى الفترة من 12 مارس حتى 12 يونيو الماضيين بعدد 280 ساعة.

وأكد الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، أن حفل التخرج سيشهد تسليم شهادات الحضور والمشاركة الصادرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).