خلال حفل تقديمه.. ميسي  يطلق وعود أمام جماهير إنتر ميامي الأمريكي



أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه سعيد بوجوده في نادي إنتر ميامي الأمريكي، ولديه الرغبة في التنافس، ومساعدة النادي على الاستمرار في النمو.



وانضم ليونيل ميسي إلى صفوف نادي إنتر ميامي، لمدة موسمين ونصف، قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقل حر، ومن المتوقع أن يحصل "البرغوث" على راتب سنوي يقدر بمبلغ 60 مليون دولار.



وقدم إنتر ميامي رسميا صباح اليوم الاثنين، نجمه الجديد ليونيل ميسي، خلال حفل أقيم في ملعب "DRV PNK" بجنوب فلوريدا، بحضور نحو 20 ألف مشجع، رغم سوء الأحوال الجوية قبل انطلاق مراسم الحفل.



وقال ميسي، بطل مونديال قطر 2022: "شكرا جزيلا لجميع الناس لدعمهم لي ومنحي هذا الحب، أنا سعيد جدا لوجودي هنا في ميامي".



وأضاف: "أريد حقا أن أبدأ التدريبات والتنافس، لدي نفس الرغبة على التنافس التي لطالما كانت لدي، والرغبة في الفوز، ومساعدة النادي على الاستمرار في النمو".



وتابع: "أنا سعيد جدا لأنني اخترت المجيء للعب في هذه المدينة مع عائلتي، اختيار هذا المشروع لا يوجد شك في أننا سنستمتع به كثيرا".



وأكد ليونيل ميسي: "سنحظى بوقت جيد وستحدث أشياء جيدة للغاية".



من جانبه، قال النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، المالك الجزئي في نادي إنتر ميلامي: "الحلم أصبح حقيقة"، مضيفا: "ليو، نحن فخورون جدا بأنك اخترت نادينا للمرحلة التالية في مسيرتك".



فيما اعتبر المالك الإداري في النادي، خورخي ماس، أن ليونيل ميسي "أفضل لاعب على الإطلاق".



ومن المتوقع أن يكون الظهور الأول للنجم ليونيل ميسي (36 عاما) بقميص نادي إنتر ميامي في 21 يوليو، خلال مباراة الفريق مع نادي كروز أزول المكسيكي.



(وكالات)