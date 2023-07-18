تعرف على ميزانية ريال مدريد الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن ميزانيته للعام المالي الجديد.

وقال إنه أنهى العام المالي 2022-2023 بأرباح بلغت 11.8 مليون يورو (13.25 مليون دولار) أي أقل بنحو مليون يورو عن الموسم السابق على الرغم من ارتفاع الإيرادات.

وحافظ ريال مدريد على تحقيق أرباح خلال السنوات المالية الأربع الماضية على الرغم من التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا ومشروع تجديد استاد سانتياغو برنابيو بقيمة 893 مليون يورو والمقرر الانتهاء منه بنهاية 2023.

وقال النادي في بيان: الدخل التشغيلي للسنة المالية 2022-2023 بلغ 843 مليون يورو، بزيادة 121 مليون يورو (17 بالمئة) مقارنة بالسنة المالية 2021-2022.

وأوضح النادي أن عائدات الاستاد، ما زالت أقل بنسبة 13 بالمئة مما كانت عليه في العام المالي 2018-2019، لكن الإيرادات من الأعمال المتبقية تجاوزت بالفعل مستويات ما قبل الجائحة، وكان أبرزها ارتفاع عائدات التسويق بنسبة 12 بالمئة.

قال ريال مدريد إن صافي الإيرادات بلغ 558 مليون يورو، بزيادة 12 مليونا عن العام المالي الماضي، بينما بلغ صافي الديون 46.7 مليون يورو حتى 30 يونيو 2023 عند استثناء مشروع تجديد الاستاد.

وكان صافي الديون في العام المالي الماضي بلغ 263.1 مليون يورو.