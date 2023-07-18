سبب انفعال أوسوريو بعد مباراة الزمالك وفاركو

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على تصريحات خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفارس الأبيض، بعد لقاء فاركو في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سبب انفعال أوسوريو وظهوره بشكل مختلف في مؤتمر مباراة فاركو، أن الجهاز الفني المعاون في الزمالك اجتمع مع خوان كارلوس أوسوريو وأظهروا له رسائل التهديد التي وصلت لهم حال عدم رحيلهم عن الزمالك" .

أضاف: "في لاعيبة معينة وصلها تهديدات في رسائل خاصة حال تجديد عقدهم مع الزمالك، وكأن التواجد في الزمالك أصبح جريمة، الناس دي هدفهم الأول والأساسي إن الزمالك يقع" .

واختتم: "لما يجي واحد يروح شغله وهو مهدد قبل مباريات مهمة فكدة احنا وصلنا بالرياضة لفين؟ هل ده مناخ صحي؟ اللي بيحصل ده حرام".

نتيجة الزمالك وفاركو

وكان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري المصري ليرفع رصيده للنقطة 60 في المركز الثالث بجدول الدوري.

