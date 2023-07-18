ميدو: زيزو النقطة المضيئة في موسم الزمالك الكارثي

ياسر رشاد - القاهرة - يري أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن أحمد سيد زيزو هو النقطة المضيئة في موسم الفارس الأبيض الكارثي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موسم الزمالك كان كارثيا، ولكن واحد من النقاط المضيئة في نادي الزمالك هو اكتمال نُضج أحمد سيد زيزو وهو أفضل لاعب في مصر" .

أضاف: "زيزو أفضل لاعب في مصر، وجمهور الزمالك وجه له التحية بناء على دوره وظهوره بشكل مميز" .

واختتم: "زيزو أصبح لاعبا أساسيا في منتخب مصر لأول مرة وهذا دليل على اكتمال نضجه".

في سياق متصل حطم أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمال وصانع ألعاب القلعة البيضاء، رقمًا مميزًا في مباراة الزمالك وفاركو التي أقيمت مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 في الدوري المصري الممتاز.

إحصائيات زيزو في مباراة الزمالك وفاركو

وذكرت شبكة “سوفاسكور" الإحصائية صباح اليوم الاثنين، أن أحمد سيد زيزو نجح خلال مباراة فاركو بتحقيق 4 مراوغات، ليصبح أكثر لاعب صاحب مراوغات ناجحة في الدوري المصري الممتاز موسم 22/23 بواقع 53 .