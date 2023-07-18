بمشاركة رونالدو وبروزوفيتش.. سيلتا فيجو يقسو على النصر بخماسية وديا

ياسر رشاد - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مباراته الودية أمام نظيره فريق سلتا فيغو الإسباني بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الاثنين ضمن معسكر العالمي بالبرتغال استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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ونجح سيلتا فيجو في تسجيل جميع أهدافه خلال الشوط الثاني من المباراة وكانت البداية مع ألونسو، ثم أضاف ميجيل رودريجز الهدف الثاني في الدقيقة 62.



في الدقيقة 71 نجح ميجيل رودريجز في أحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه ، ثم ضعاف يورجن ستراند لارسن النتيجة مسجلا الهدف الرابع والخامس في الدقيقتين 73 و75.

تشكيل النصر أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبدالاله العمري - علي لاجامي - سلطان الغنام- جيسلان كونان .

خط الوسط: بروزوفيتش - عبدالله الخيبري - خالد الغنام - عبدالرحمن غريب .

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.

ومن المقرر أن يخوض النصر مباراته الودية الثالثة والاخيرة يوم 20 يوليو الجاري أمام بنفيكا يوم 20 يوليو الجاري.

ويستعد النصى للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويتواجد النصر في المجموعة الثالثة مع كلا من الشباب، الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.