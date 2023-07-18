شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المحلة على رادار المصرى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ثنائي غزل المحلة، مصطفى العش وأحمد النادري، دائرة اهتمام النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي، لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل، ومن المقرر أن يستفسر مسؤولو المصري عن الطلبات المادية لغزل المحلة بخصوص اللاعبين لضمهما خلال الساعات المقبلة.

وحسم النادي المصري المركز الخامس في مسابقة الدوري للموسم الجاري بشكل رسمي، وذلك بعد هزيمة المقاولون العرب أقرب منافسيه أمام الأهلي برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وكان الفريق البورسعيدي يحتاج نقطة واحدة فقط لإنهاء المنافسة مع المقاولون العرب على ذلك المركز، بعد خروج الاتحاد السكندري من دائرة المنافسة وانحصارها بين المقاولون والمصري.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس حالياً برصيد 47 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 44 نقطة، وخاض المصري 33 جولة، وتتبقى للمصري مباراة واحدة مؤجلة أمام النادي الأهلي.

بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 44 في المركز السابع بعد خوض جميع مبارياته بالمسابقة.

وتعرّض النادي المصري للهزيمة بهدف نظيف فى الجولة 34 والأخيرة بالدوري أمام سموحة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأجّل مسئولو النادي المصري إعلان قائمة الراحلين عن الفريق لفرض حالة من التركيز على الجميع، استعداداً لمباراتي الأهلي فى الدوري، وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة.

ويلتقي المصري مع سيراميكا 22 يوليو الجاري فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بينما يواجه الأهلي فى آخر مبارياته بالدوري يوم 26 يوليو الجاري.