شكرا لقرائتكم خبر عن طبيعة إصابة محمد الشناوى فى مباراة المقاولون ومدة الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعرّض محمد الشناوي، قائد الأهلي، للإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري المصري، وتم استبداله بسببها وشارك بدلا منه علي لطفي.

وأكد المصدر أن إصابة الشناوي عبارة عن شد خفيف في العضلة الأمامية ولا تدعو للقلق، على أن يتحدد مدة غياب اللاعب بعد الأشعة المقرر أن يخضع لها اللاعب اليوم.

ومن المقرر أن يغيب محمد الشناوي عن مباراة حرس الحدود غدا الأربعاء في مباراة التتويج بدرع الدوري رقم 43، على أن يتواجد رفقة زملائه بشكل طبيعي من أجل رفع الدرع والاحتفال مع زملائه.

وواصل فريق الأهلي تدريباته، الإثنين، دون راحة، عقب انتهاء مباراته أمام المقاولون العرب فى الجولة الرابعة والثلاثين فى ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل التحضير لمباراته مع حرس الحدود غدا، الأربعاء، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر المسابقة.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على وضع خطة التحضير لمباراة حرس الحدود، ومشاهدة مقاطع فيديو للحدود فى مبارياته الأخيرة بمسابقة الدوري، من أجل الوقوف على طريقة لعبه واختيار خطة اللعب المناسبة لظروف المباراة، فى ظل بحثه تحقيق الفوز على الحرس وإنهاء الموسم الحالي بلا هزيمة.

وتُوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الماضي، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري، بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقبا للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.