شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يعقد جلسة مع علاء عبد العال الأسبوع المقبل لحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسؤولو نادي الداخلية، جلسة الأسبوع المقبل مع علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لحسم بقائه أو رحيله عن صفوف الفريق، بعد استمرار الفريق في دوري الأضواء.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة معرفة طلبات المدير الفنى المادية، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة التي يحتاجها واللاعبين الراحلين عن الفريق، وبناء عليه ستتخذ إدارة نادي الداخلية قرارها بشأن علاء عبد العال.

وكان مسؤولو نادي الداخلية، قد أرسلوا خطابا إلي اتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل مباراة الفريق أمام النادي الأهلي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامته يوم 30 من الشهر الجاري.

وتمكن نادي الداخلية من البقاء في دوري الأضواء بعد منافسة شرسة مع فريقي أسوان وغزل المحلة.