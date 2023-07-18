شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الأهلى مع جناح الجيش الملكى المغربى لضمه فى الصيف الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة مع رضا سليم، جناح فريق الجيش الملكي المغربي، من أجل التعاقد معه وتدعيم مركز الجناح الأيسر في صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن المفاوضات بين الأهلي ورضا سليم وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن البنود الخاصة بالتعاقد مع اللاعب من حيث الراتب الذي يتقاضاه ومدة العقد، ويتبقى فقط الاتفاق على التفاصيل المالية الخاصة بشراء عقد اللاعب من نادي الجيش الملكي، وهي التي لم يتم حسمها حتى الآن، حيث لا يمانع ناديه في بيعه مقابل تحقيق أكبر استفادة مالية مقابل التخلي عنه لأي من الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

وتألق رضا سليم بشكل لافت للنظر مع الجيش الملكي في الموسم المنقضي، ومساهمته في تتويج الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي، بعد غياب طويل عن حصد اللقب.

ودخل الأهلي في منافسة مع عدة أندية في سبيل التعاقد مع رضا سليم، أبرزها الوحدة الإماراتي وبيراميدز والزمالك، وإن كان عرض الأهلي والوحدة هما الأقوى والأكثر اهتمام بالتعاقد مع اللاعب.

وشارك رضا سليم في 39 مباراة مع الجيش الملكي المغربي، نجح في تسجيل 13 هدفا وصناعة 14 هدفا بمعدل لعب 3.65 دقيقة.