شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ميتلاند: لم نكن "كوبرى" لانتقال إمام عاشور للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الإسباني ألبرت كابياس، المدير الفني السابق لميتلاند الدنماركي، أن احتراف إمام عاشور لم يكن بمثابة كوبري لانتقاله لصفوف النادي الأهلي.

وقال كابياس، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "ميتلاند رشح لي اسم إمام عاشور، وكان الاختيار الأول للنادي، والتعاقد معه كان بمجهود جماعي بين كشافي النادي والإدارة وأنا كمدير فني".

وأضاف: "حين رحلت عن الفريق كنت أخشى على إمام عاشور، فهو شخص لطيف ولاعب متميز وكان يحتاج لعناية خاصة".

وتابع: "اهتممت بإمام عاشور على المستوى الشخصي أكثر من الفني؛ لأنها أول تجربة احترافية له خارج وطنه مصر".

وأوضح: "إمام عاشور كان جائعا للنجاح في ميتيلاند، وهذا ما أعجبني في شخصيته".

وأتم: "أرى انتقال إمام عاشور للأهلي مفيد، لأنه لم يحظ بدقائق كافية بعد رحيلي، ولم نكن إطلاقا بمثابة كوبري لانتقاله للأهلي كما تردد".