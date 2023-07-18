شكرا لقرائتكم خبر عن جناح زعيم الثغر يدخل حسابات زد لتدعيم صفوفه بالممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد عيد، جناح فريق الاتحاد السكندري، حسابات نادي زد، من أجل تدعيم صفوفه في ظهور الأول بالدوري الممتاز في الموسم المقبل، باعتباره من اللاعبين المميزين الذين ظهروا بمستوى طيب في الفترة الماضية.

ويتفاوض نادي زد مع عدد كبير من اللاعبين؛ من أجل تدعيم صفوفه في مشاركته الأولى بالدوري الممتاز، من ضمنهم جناح زعيم الثغر.

ومن اللاعبين الذين يتفاوض زد معهم في الوقت الحالي، أحمد النادي وأحمد ميهوب وحميد ماو من غزل المحلة وشادي حسين وعلي لطفي ومصطفى سعد ومصطفى البدري من الأهلي، ومصطفى زيكو لاعب حرس الحدود، فيما حسم التعاقد مع ثنائي إنبي جرجس مجدي ومحمد إسماعيل.