شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يتعاقد مع حارس الأهلى السابق استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو وادى دجلة، أحد أندية دورى المحترفين، في التعاقد مع عبد الكافي رجب، حارس مرمى الأهلى سابقا والسكة الحديد الحالي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع السكة الحديد.

وحصل وادى دجلة على توقيع عبد الكافى رجب لمدة موسمين لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد، بعدما قدم الحارس مستويات كبيرة مع السكة في الموسم الماضى.

وكان وادى دجلة قد أعلن التعاقد أيضا مع محمد الشبيني، لاعب الإنتاج الحربي وحرس الحدود السابق، لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الإنتاج الحربى.

ويلعب وادى دجلة في دورى المحترفين في الموسم الجديد، بعدما احتل المركز الثانى في ترتيب مجموعة القاهرة والقناة في الموسم الماضى، الذى نجح خلاله فريق زد في الصعود للدورى الممتاز.

وضمن 20 ناديا التواجد فى دورى المحترفين "أ" فى الموسم المقبل المؤهل للدورى المصرى الممتاز، وهى كل من: وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث، وهي: راية ومكادى والنجوم، بالإضافة إلى حرس الحدود وغزل المحلة وأسوان الهابطة من الممتاز، وفريقا بروكسى والمصرية للاتصالات الصاعدان من الدورة الثلاثية.