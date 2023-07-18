شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمباراته أمام حرس الحدود غدا الأربعاء، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، فى طريقه نحو تحقيق الانتصار رقم 26 في مسابقة الدوري، بعدما حسم الدوري رقم 43 بشكل رسمي واستعاد الدرع الذي غاب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على تجهيز لاعبيه لمباراته أمام حرس الحدود، وواصل الفريق الأحمر تدريباته أمس الاثنين دون راحة عقب انتهاء مباراته أمام المقاولون العرب ويختتم تدريباته اليوم قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض موقعة الغد باستاد القاهرة.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.





مواعيد مباريات الأهلى المقبلة08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي.