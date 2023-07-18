شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه كندا فى كأس العالم لآنسات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب أنسات كرة السلة تحت 19 سنة مع نظيره الكندى، فى الواحدة إلا الربع ظهر اليوم، الثلاثاء، فى المباراة الثالثة من مباريات كأس العالم التي تقام بإسبانيا.

وكان المنتخب قد خسر المباراة الأولى أمام التشيك، بينما فاز على الصين فى الثانية، على أن يلتقى مع كندا اليوم.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من، جنى الألفي، جنى طارق السعيد، جنى السيد، هنا عبد العال، سلمى خضر، تمارا نادر السيد، جنى الشامي، جودي وائل، عائشة سالم، نور المهدي، سارة أسامة، جايدا خالد.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة الموعد المبدئى لإنطلاق بطولتي الدورى المرتبط رجال وسيدات للموسم الجديد. وتحدد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر موعدا مبدئيا لبطولة الدورى الممتاز "أ" سيدات مرتبط تحت 18 سنة، ومنتصف نفس الشهر لإنطلاق بطولة الممتاز "أ" رجال مرتبط تحت 18 سنة.