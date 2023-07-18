شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعاقد مع محمود وحيد لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو سموحة في التعاقد مع محمود وحيد، ظهير أيسر النادى الأهلي، 3 مواسم لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم المقبل.

وحصل سموحة على توقيع محمود وحيد، بناء على رغبة من أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، بعد معاناة الفريق من نقص في هذا المركز طوال الموسم الماضي.

وكان نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، قد أعلن التعاقد مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو" ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادى سموحة عبر "فيس بوك" صورا للاعب مع مجلس سموحة، معلقا عليها: "تعاقد نادي سموحة مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو" ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.. مرحبًا بك فى الموج الأرزق".