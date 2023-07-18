شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة العالم لناشئى الاسكواش فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات بطولة العالم لناشئى الاسكواش، اليوم الثلاثاء، والمقرر إقامتها خلال الفترة بين 18 إلى 29 يوليو الجارى فى مدينة ملبورن، وكانت بعثة الاسكواش قد غادرت القاهرة مساء الخميس الماضى، استعدادا للمشاركة فى البطولة.

ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

من جهته أكد أشرف حنفى، المدير الفنى للمنتخب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المنتخب أدى تدريباته داخل معسكره بالقاهرة بشكل جيد استعداداً للبطولة ويرافق اللاعبين رئيس البعثة أحمد حواس والمستشار الفنى أشرف حنفي.

وأعلن الاتحاد الدولى للاسكواش جدول منافسات بطولة العالم للناشئين، وجاءت قائمة مصر كالتالي: أمينة عرفى، فيروز أبو الخير، ملك خفاجى، زينة زين، ندين الحمامى، ونور مجاهد.

وفى منافسات الرجال: محمد زكريا، سلمان خليل، كريم التركى، ياسين شهدى، وعمر صبحي.

وتقام البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية، وبطولة السيدات الفردية، وبطولة الفرق النسائية.

وتحمل البطلة المصرية أمينة عرفى، لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن النسخة الماضية.