شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو مشواره فى بطولة الدوري، بانتهاء مباراته مع فاركو التى أقيمت مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة للمسابقة والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، من أجل فتح ملف الاستعداد للبطولة العربية.

ويحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة، حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها، وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

ويخوض الزمالك مباراتين فى البطولة العربية، الأولى ستكون بالجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي 28 يوليو، بعدها يلتقى الزمالك مع الشباب السعودي فى الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.





مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربيةالزمالك × الاتحاد المنستيري ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة



