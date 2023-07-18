شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إمام عاشور أصبح أهلاوي بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاعلامي أحمد شوبير ، أن صفقة انتقال إمام عاشور لاعب ميتالاند الدنماركي الي النادي الأهلي، تمت بشكل نهائي وسيتم الإعلان الرسمي عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت، "إمام عاشور أصبح أهلاوي 100%".

وتابع شوبير : "بالنسبة لموضوع الإصابة، كانت تستدعي 12 أسبوعا، فات منها 8 أسابيع، وبالتالي في حال انضمام إمام عاشور، للأهلي سيبدأ مع الفريق بشكل عادي فترة الإعداد للموسم الجديد"، مؤكدًا : ،"لايوجد مانع طبي يعوق انضمام إمام عاشور للأهلي".