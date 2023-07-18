نجم الزمالك السابق: أوسوريو فقد ثقة اللاعبين بعد تصريحاته

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن خوان كارلوس أوسوريو اعترف بالأخطاء الفنية التي ارتكبها في لقاء القمة، ولم يصبح هناك ثقة كبيرة في قدراته، مشيرا إلى أنه قام بتحميل اللاعبين أخطاء كثيرة، بالإضافة لتصريحاته بعدم امتلاكه للقماشة التي تستطيع تنفيذ خططه.

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وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أريد أن أسال أوسوريو كم فريق في العالم يمتلك مدافع يلعب بقدمه اليسرى، أوسوريو أخطأ في العديد من المباريات وآخرها في لقاء الأهلي والزمالك خصوصا الشوط الأول، الذي كلف الفريق الخسارة بثلاثية في شوط واحد".

وأضاف: "هل سيقف نادي الزمالك على وجود مدافع (أشول)، والمدرب خسر ثقة لاعبيه بسبب تصريحاته الأخيرة، وأيضا ظهر الفريق بشكل سيئ في لقاء القمة، وكذلك اختياره للتشكيل لم يكن جيدًا والدفع بلاعبين غير مؤهلين للعب بهذه الطريقة".

وواصل صلاح: "من الوارد أن يفيد أوسوريو، فريق الزمالك، في الموسم المقبل ولذلك أؤيد الإبقاء عليه لموسم آخر، ولا يوجد مدرب يعرف قيمة الأهلي يلعب بالطريقة التى خاض بها الكولومبي لقاء القمة".

وأكمل: "إدارة الزمالك ستحاول توفير احتياجات أوسوريو من اللاعبين، لمشاهدة كيف سيلعب في الموسم القادم، كما أن تصريحاته بتوحيد طريقة لعب الفرق المصرية غريب للغاية، عليه إصلاح أخطائه في البداية ومن ثم النظر لباقي الفرق".

محمد صلاح : أؤيد مشاركة الزمالك في البطولة العربية

وتابع: "يجب مشاركة الزمالك في البطولة العربية نظرا للعائد المالي، وايضا لتوفير احتكاك قوي لـ أوسوريو واللاعبين، وسيكون جزء للبناء الفني للفريق، وأيضًا إظهار أفضل مستوى للاعبين خلال البطولة، والمشاركة في البطولة ارهاق بالطبع، لكنه ستكون مشاركة مهمة للاعبين".

وأتم: "اتمنى أن يتم التعاقد مع عناصر هامة ومؤثرة، بالإضافة لعودة بعض اللاعبين المعارين مثل محمود علاء وحمدي علاء وأوباما، وأحمد عيد من العناصر المميزة في مركز الظهير الأيمن، وأتوقع رحيل عدد من اللاعبين عن صفوف الزمالك خلال الميركاتو الجاري".