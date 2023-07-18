اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الأهلي والداخلية في الكاس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن اتحاد الكرة لديه إصرار على إقامة مواجهة الأهلي والداخلية بكاس مصر في موعدها،

واشار إلى أن رحيل لاعبي الداخلية ليست أزمة مسئولي الجبلاية.

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ناقد رياضي : كولر يسعي للتفوق على حسام البدري

وقال أبوعايد في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يسعى للوصول لأرقام جيدة مع الفريق، وهو يتفوق على أرقام حسام البدري في 2017-2018 لأنه قام بعمل تدوير شامل بين اللاعبين منذ بداية الموسم".

وأضاف: "خوان أوسوريو مدرب الزمالك ظهرت عليه العصبية بشكل واضح، والمدرب اجاب كل تساؤلات الصحفيين، لكنه طالب بعدم ارسال أي رسائل عبر هاتفه خلال الأيام المقبلة لكنه سيخلد للراحة".

وأكمل: "أي مدرب من حقه يفرض طريقة لعبه، وهو طلب بعض الأمور من أجل تنفيذ أفكاره الفنية مع الزمالك، وهناك مديريين فنيين كثيرين كانوا يتجاوزوا وكنا نتحفظ على ما يقولونه في المؤتمرات".