شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إمام عاشور أصبح أهلاويا بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، أن صفقة انتقال إمام عاشور من نادي ميتيلاند الدنماركي إلى النادي الأهلي تمت بشكل نهائي، وسيتم الإعلان الرسمي عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال شوبير، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "إمام عاشور أصبح أهلاوي 100%".

وتابع شوبير: "بالنسبة لموضوع الإصابة، كانت تستدعي 12 أسبوعا، فات منها 8 أسابيع، وبالتالي في حال انضمام إمام عاشور للأهلي سيبدأ مع الفريق بشكل عادي فترة الإعداد للموسم الجديد".

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: "لا يوجد مانع طبي يعوق انضمام إمام عاشور للأهلي".